Ankara'da sokak köpeklerini zehirleyen 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.



Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuksuz sanıklar Musa Devran ve Aydın Gölge, müşteki Buket Özgünlü, taraf avukatları ve çok sayıda hayvansever katıldı. Tutuksuz sanık Levent Özcan ise rahatsızlığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, tanık olarak çağrılan Makbule K.'nın mahkemeye verdiği dilekçede, sanık Aydın Gölge tarafından tehdit edildiğine yönelik mesajları sunduğunu kaydetti. Başkan, söz konusu dilekçede, Gölge'nin köpekleri öldürdüğünü kabul ettiği yönde mesajların da bulunduğunu belirtti. Mesajlara yönelik savunması sorulan Gölge, "İtirafta bulunmak istiyorum. Köpekleri ben öldürdüm. Diğer sanıkların bu konudan haberi yoktu. Daha önce köpekler tarafından saldırıya uğradım. Bu nedenle köpekleri zehirledim" dedi.



Müdahil avukatı Ezgi Koç, "Yeni beyanları kabul etmiyoruz. Sanık suçu üstleniyor" ifadesini kullandı.



Güvenlik kamera kaydı salonda izlendi



Daha sonra olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri duruşma salonunda izlendi ve bu kapsamda sanıklara sorular yöneltildi. Her 3 sanığın da köpeklerin zehirlendiği an birlikte hareket ettiği görüntülere yansırken, itirafta bulunan sanık Aydın Gölge'nin sorulara çelişkili cevaplar verdiği görüldü. Katılan ve şikayetçi avukatları da sanıkların aralarında anlaşarak suçu birinin üzerine attıklarını, sanığın savunmasının bir tiyatro olduğunu ileri sürerek, 3 sanığa da ceza verilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında her 3 sanığın suça iştirak ettiğini belirterek, 3 sanığında cezalandırılmasını talep etti.



Karar sonrası tutuklandılar



Savcı mütalaasının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Gölge, "Suçu ben işledim, pişmanım. Diğer sanıkların bir suçu yok" derken, sanık Devran, suçsuz olduğunu savundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların 3'üne de "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" suçundan 2'şer yıl, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da kullanılan zehrin niteliği, olay yerinin park alanı olması, çocukların da burada oynaması gibi unsurları dikkate alarak 8'er yıl olmak üzere toplam 10'ar yıl hapis cezası ile 15'er bin lira adli para cezası verdi. Cezada indirime gitmeyen mahkeme, duruşma salonunda bulunun sanıklar Musa Devran ve Aydın Gölge'nin tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen sanık Levent Özcan hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti. İki sanık salonda bulunan polis tarafından kelepçelenerek, tutuklandı.



" Türkiye'de ilk kez böyle bir karar çıktı"



Müşteki avukatları ve çok sayıda hayvansever, karar sonrası Ankara Adliyesi önünde toplandı. Sık sık "katiller hapse girdi" ve "adalet yerini buldu" sloganları atan grup adına basın açıklaması yapan Avukat Tuğba Gürsoy, "Bugün hayvanlara adaletin sağlandığı gün. Türkiye'de ilk kez böyle bir karar çıktı. Avukatlar olarak çok ciddi bir hukuk mücadelesi verdik. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin tutumu çok önemliydi ve güzeldi. Hayvanlara adalet için onlar da çok mücadele ettiler. Herkes mesleğinin sorumluluğunu yerine getirdi. Umuyoruz ki bu karar örnek teşkil eder. Sokaktaki hayvanların hiçbiri sahipsiz değil" diye konuştu.



Avukat Ezgi Koç ise "Mahkeme heyeti verebileceği en yüksek cezaları verdi. Bugün ihtiyacımız olan, hayvanlar öldürüldüğünde, katledildiğinde mala zarar verme suçundan değil, gerçekten TCK'da düzenlenecek gerekli maddelerden cezalandırılması sisteminin getirilmesidir. Yeni bir ceza kanunu hazırlanıyor. Bununla ilgili sahipli, sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılıp mal kategorisinden çıkartılması gerekiyor. Onlar bizim çocuklarımız. Biz onlara mal olarak bakmıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA