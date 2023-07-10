Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi, hastanelik oldu - Son Dakika
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Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi, hastanelik oldu

Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi, hastanelik oldu

10.07.2023 12:45

Ankara'nın Polatlı ilçesinde başıboş sokak köpekleri yoldan geçen 2 vatandaşa saldırdı. Vücutlarının farklı yerlerinden ısırılan şahıslar, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi'nde işe gitmek üzere yola çıkan Şevket K. ve Mehmet Y.'ye başıboş sokak köpekleri saldırdı. Derin ısırıklar sebebiyle yaralanan Mehmet Y. ile Şevket K., köpeklerden çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı:

Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi hastanelik oldu
Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi hastanelik oldu
Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi hastanelik oldu
Kaynak: İHA
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Sokak Köpeği, Ankara, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi, hastanelik oldu - Son Dakika


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