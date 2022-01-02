Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Aslan (10), Doğantepe Mahallesi'nde yürürken, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Köpeklerden kurtulmaya çalışan çocuğun yardımına yetişen vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.
Vücudunda ısırık izleri oluşan Aslan, Ankara Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Köpeklerin saldırı anı, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika