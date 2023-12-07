Ankara\'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Ankara'da yürüyüş yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı.

Olay, Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boş arazideki başıboş köpekler yürüyüş yolunda ilerleyen ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'a saldırdı. Köpeklerin saldırdığını gören mahalle sakinleri çocuğu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuk, Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA