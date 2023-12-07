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Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yürüyüş yolunda ilerleyen bir ilkokul öğrencisi, boş arazideki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Ankara\'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
07.12.2023 - 12:54,
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Ankara'da yürüyüş yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı.

Olay, Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boş arazideki başıboş köpekler yürüyüş yolunda ilerleyen ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'a saldırdı. Köpeklerin saldırdığını gören mahalle sakinleri çocuğu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuk, Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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