Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine ilişkin davada 3 kişi sahipli hayvanı öldürmek ve... - Son Dakika

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Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine ilişkin davada 3 kişi sahipli hayvanı öldürmek ve...
10 dakika önce
Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine ilişkin davada 3 kişi sahipli hayvanı öldürmek ve çevreyi kasten kirletmekten 10'ar yıl hapse çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:04 Kaynak: AA
Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine ilişkin davada 3 kişi sahipli hayvanı öldürmek ve çevreyi kasten kirletmekten 10'ar yıl hapse çarptırıldı
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