Ankara'da sokak üzerinde silahlı kavga 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da sokak üzerinde silahlı kavga 1 yaralı
Ankara'da sokak üzerinde silahlı kavga 1 yaralı ANKARA'da, Mehmet H. sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Ankara'da sokak üzerinde silahlı kavga 1 yaralı
ANKARA'da, Mehmet H. sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Polis, kimliği belirsiz saldırganı arıyor.
Olay, akşam saatlerine Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Mehmet H., sokak üzerinde tanımadıkları kişiyle tartışma yaşadı. Kavgaya dönen tartışmanın sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabanca ile Mehmet H.'ye ateş etti. Mehmet H. bacağından vurularak yere düşerken saldırgan da olay yerinden kaçtı.
Çevdedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet H., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu İşçilerin darbedildiği iddialarını ilçedeki diğer mevsimlik çalışanlar reddetti İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakaladı "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor İnşaat işçileri arasında taşlı sopalı kavga çıktı: 6 yaralı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak