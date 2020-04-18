Ankara'da sokaklar drone ile denetledi - Son Dakika

Ankara'da sokaklar drone ile denetledi
6 saat önce
Ankara'da sokaklar drone ile denetledi Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde karadan süren denetimlerin yanı sıra havadan da kontroller yapıldı.
Ankara'da sokaklar drone ile denetledi
ANKARA - Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde karadan süren denetimlerin yanı sıra havadan da kontroller yapıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde polis ekipleri drone ile havadan kontrol yaptı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü'ne bağılı ekipler drone ile umuma açık olan tüm noktaları havadan denetledi. Yapılan kontrollerde tedbirler dışında hareket eden kişilere yönelik uygulama yapıldı. Drone ile havadan takip sağlayan polis memuru anons ederek yaya devriyeleri harekete geçirdi. Bölgeye yönlendirilen polis memurları sokağa çıkma kısıtlamasın çerçevesinde yasaklara uymayanlara yönelik uyarılarda bulundu. Yolcu midibüs duraklarında bekleyen vatandaşlar da havadan takip edildi. Öğle sıralarında yapılan drone denetiminde yasaklardan dolayı şehir merkezinde yaya ve araç yoğunluğuna rastlanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:49 Kaynak: İHA
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