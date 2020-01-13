Ankara'da sokakta yaşayan hasan'a, valilik sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da sokakta yaşayan hasan'a, valilik sahip çıktı - Son Dakika

Ankara'da sokakta yaşayan hasan'a, valilik sahip çıktı

6 saat önce

Ankara'da sokakta yaşayan Hasan'a, Valilik sahip çıktıSOSYAL medyada yer alan videosunda; sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Hasan M.'ye (29) Valilik sahip çıktı.

Ankara'da sokakta yaşayan Hasan'a, Valilik sahip çıktı

SOSYAL medyada yer alan videosunda; sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Hasan M.'ye (29) Valilik sahip çıktı. Vali Vasip Şahin, Twitter hesabında, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık" açıklamasını yaparken, Hasan M.'nin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Bugün sosyal medyada hızla yayılan videoda Hasan M., babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını ve parası olduğunda haftada bir kez otede kalabildiğini söyledi. Hasan M. videoda, "1,5 senedir dışarıda yaşıyorum. Param genelde olmuyor; ama olursa otelde kalıyorum. Allah'a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum. Bu vesileyle sıcak bir yorganın altında yatabiliyorum, duşumu alıyorum. Yani haftada bir kez de olsa temizliğimi yapabiliyorum" dedi.

'UMUT HER ZAMAN VARDIR'

Hasan M., yalnızlıktan ve iş bulamamaktan yakındığı videoda, "Hayat şartları üzebiliyor; ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şuan sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var; ama yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı vardır" ifadelerini kullandı.

'GÖNLÜ ZENGİN, YÜREĞİ KOCAMAN HASAN'A ULAŞTIK'

Ankara Valiliği, sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen umudunu kaybetmeyen Hasan M.'yi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda Hasan M., akşam saatlerinde bulundu. Hasan M., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Vali Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada Hasan M.'ye ulaştıklarını belirterek, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara'da sokakta yaşayan hasan'a, valilik sahip çıktı

Vasip Şahin, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı
Son dakika: Türkiye'nin risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı

Son Dakika Haberleri
05:33 Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
05:18 Malezya'da DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 10 terörist yakalandı - Son Dakika
05:17 Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı - Son Dakika
05:10 Siyasi parti mali denetimleri - Son Dakika
05:08 Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 05:43:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da sokakta yaşayan hasan'a, valilik sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]