Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş - Son Dakika
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Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş

20.05.2022 12:45

Ankara'da, polisin 3 katlı villaya düzenlediği operasyonda akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Villada 470 kök esrar maddesi elde etmeye elverişli, "Hint keneviri bitkisi" ile bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden biri olan M.Y.'nin İran'da böbreğini satıp, elde ettiği parayla villada uyuşturucu imalathanesi kurduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı villada esrar yetiştirildiği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine söz konusu villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda özel düzenekle tüm katları seraya dönüştürülen villada toplam 470 kök esrar maddesi elde etmeye elverişli 'Hint keneviri bitkisi' ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu. Villayı sadece uyuşturucu imal etmede kullanan ve M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay! Böbreğini satıp villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş

İRAN'DA BÖBREĞİNİ SATMIŞ

Polisin yaptığı araştırmada şüphelilerden M.Y.'nin daha önce uzun süre Almanya'da yaşadığı ve uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurma işlemini orada öğrendiği belirlendi. M.Y.'nin, kesin Türkiye'ye dönerek bu işi yapma kararı aldıktan sonra önce İran'a gittiği ve burada böbreğini yüklü bir para karşılığında sattığı saptandı.

Akıllara durgunluk veren olay! Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş

70 BİN LİRAYA DÜZENEK KURDU

M.Y.'nin elde ettiği parayla Türkiye'ye dönerek 3 katlı villayı kiraladığı ve yaklaşık 70 bin liraya düzenek kurduğu belirlendi. M.Y.'nin inşaat işçisine düzenek ile havalandırma sistemini, elektrikçiye ise kaçak elektrik düzeneği kurdurttuğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem yapılırken, soruşturma sürdürülüyor.

Akıllara durgunluk veren olay! Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Akıllara durgunluk veren olay! Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş
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Kaynak: DHA

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Esrar, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş - Son Dakika


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