Ankara'da Somalili gruba 'ırkçı söylem' iddiasına soruşturma - Son Dakika

ANKARA'da, Somali uyruklu bir gruba yönelik ırkçı söylemde bulunularak şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başkent'te polis ekipleri, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Ankara'da Somali uyruklulara ırkçı söylemde bulunularak şiddet uygulandığı yönünde haber ve paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucu haber ve paylaşımlarda yer alan görüntülerin, 18 Nisan 2021'de Somali uyruklu 3 kişi ile 4 Türk vatandaşı arasında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki bir parkta başlayıp, bölgedeki bir kafede devam eden tartışmaya ait olduğu belirlendi. Söz konusu görüntünün bir kafe çalışanı tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi. Somali uyrukluların ilk ifadelerinde, kendilerine yönelik herhangi bir ırkçı söylem ve eylemde bulunulmadığını anlattıkları belirtildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

Cep telefonu kamerası ile tartışma anlarına ait görüntü

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -