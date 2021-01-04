Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 709 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 709 kişi hakkında işlem yapıldı
04.01.2021 11:41
Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 bin 709 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.
Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 bin 709 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.
Valiliğin Twitter hesabından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 28 Aralık-3 Ocak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.
Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 709 kişiye adli/idari işlem yapıldı, toplam 3 milyon 708 bin 199 lira para cezası uygulandı.
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