Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1512 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1512 kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1512 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1512 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi. Valiliğin Twitter hesabından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4-10 Ocak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu. Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 1512 kişiye adli/idari işlem yapıldı, toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulandı.

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