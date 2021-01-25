Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1315 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1315 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18-24 Ocak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 1315 kişiye adli veya idari işlem yapıldı, toplam 1 milyon 756 bin 296 lira para cezası uygulandı.