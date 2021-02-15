Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1922 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1922 kişi hakkında işlem yapıldı

15.02.2021 13:37
Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1922 kişi hakkında işlem yapıldı, System.String[]

Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1922 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1922 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 8-14 Şubat'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 1922 kişiye adli veya idari işlem yapıldı, toplam 2 milyon 325 bin 343 lira para cezası uygulandı.

Ankara Valiliği, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1922 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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