Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1922 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1922 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 8-14 Şubat'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 1922 kişiye adli veya idari işlem yapıldı, toplam 2 milyon 325 bin 343 lira para cezası uygulandı.