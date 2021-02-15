Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1922 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.
Valiliğin Twitter hesabından, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 8-14 Şubat'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.
Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 1922 kişiye adli veya idari işlem yapıldı, toplam 2 milyon 325 bin 343 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1922 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika