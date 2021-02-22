Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1397 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Ankara'da son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1397 kişi hakkında işlem yapıldı
22.02.2021 12:17
Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.
Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.
Valiliğin Twitter hesabından, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 15-21 Şubat'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.
Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 1397 kişiye adli veya idari işlem yapıldı, toplam 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulandı.
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