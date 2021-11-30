Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 30 kişi tutuklandı - Son Dakika

Operasyonlarda toplam 18 kilogram eroin, 11,8 kilogram esrar, 3.1 kilogram metamfetamin, 3 bin 400 adet ecstasy ve 670 adet sentetik ecza madde ele geçirildi.

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