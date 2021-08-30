Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 23-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 186 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 23 - 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 186 kişiden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda; 10.6 kilogram esrar, 1.9 kilogram kokain, 1.6 kilogram bonzai, 400 gram eroin, 360 gram metamfetamin ve 2 bin 100 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı - Son Dakika