Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı

13.05.2022 16:09

Son dakika haber... Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı Başkentte uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 2-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı

ANKARA - Başkentte uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 2-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 2-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 307 kişiden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 1.2 kg esrar, 670 gram metamfetamin, 500 gram kokain, 300 gram eroin, 400 adet ecstasy, 5 bin 100 adet captagon ve bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı
Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı
Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı - Son Dakika


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