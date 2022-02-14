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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 34 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 34 kişi tutuklandı

14.02.2022 14:30
Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 34 kişi tutuklandı

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 7-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 327 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 7-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 327 şüpheliden 34'ü tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 7-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 327 kişiden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 6.5 kilogram esrar, 1.5 kilogram eroin, 1 kilogram metamfetamin, 200 gram bonzai, 200 gram skunk, bin adet ecstacy, bin 500 adet captagon ve bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 34 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 34 kişi tutuklandı - Son Dakika
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