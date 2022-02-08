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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 35 kişi tutuklandı

08.02.2022 21:34
Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 35 kişi tutuklandı

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 219 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 219 şüpheliden 35'i tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 219 kişiden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam bin 600 gram esrar, bin 600 gram bonzai, bin 200 gram metamfetamin, 470 gram eroin ve 340 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika
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