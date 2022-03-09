Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı

09.03.2022 02:05

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı6 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 352 şüpheliden 47'si tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı

ANKARA Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 352 şüpheliden 47'si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 28 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 352 kişiden 47'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam bir kilo 600 gram esrar, bir kilo 200 gram eroin, 430 gram metamfetamin ve 5 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı Son dakika... Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı Son dakika... Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Uyuşturucu, 28 Şubat, Ankara, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 02:11:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement