Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı

21.03.2022 11:33

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 14-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 346 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı

ANKARA - Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 14-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 346 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 14 - 20 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 346 kişiden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 18.8 kilogram eroin, 2.3 kilogram metamfetamin, 400 gram esrar, 200 gram bonzai ve 3 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu, Ankara, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı - Son Dakika
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