Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 30 Mayıs - 5 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 340 kişiden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 16 kilogram eroin, 9.7 kilo esrar, 4.8 kilo metamfetamin, bin 88 adet captagon ve 20 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 41 tutuklama - Son Dakika

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