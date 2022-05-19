Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 35 kişi tutuklandı

ANKARA - Başkentte uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 9-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 332 şüpheliden 35'i tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 332 kişiden 35'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 1.9 kilogram esrar, 800 gram eroin, 340 gram metamfetamin, 270 gram kokain, bin 900 adet ecstacy ve 9 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.