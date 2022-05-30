Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 40 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 40 kişi tutuklandı

30.05.2022 12:08

Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 40 kişi tutuklandı29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 40 kişi tutuklandı

ANKARA Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 23-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 23-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 375 kişiden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 14.4 kg esrar, 1.1 kg eroin, 300 gr metamfetamin, 21 bin 300 adet captagon ve 8 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Ankara, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 40 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 40 kişi tutuklandı - Son Dakika
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