Hayvanseverlerden can dostları için 'Yavaşla' tabelaları - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvanseverlerden can dostları için 'Yavaşla' tabelaları

14.08.2022 15:08

ANKARA'da sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, bölgelerinde araçların hızlı kullanılması nedeniyle yaşanan kazalarda ölen sokak hayvanları için cadde ve sokaklara, 'Kirpi çıkabilir', 'Köpek çıkabilir' ve 'Kedi çıkabilir', 'Yavaşla' tabelaları astı.

ANKARA'da sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, bölgelerinde araçların hızlı kullanılması nedeniyle yaşanan kazalarda ölen sokak hayvanları için cadde ve sokaklara, 'Kirpi çıkabilir', 'Köpek çıkabilir' ve 'Kedi çıkabilir', 'Yavaşla' tabelaları astı. Çankaya'da yaşayan Ekin Yavuz, 23 tabela yaptırdıklarını ve araçların hızlı geçtiği noktalara yerleştirdiklerini söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Ekin Yavuz, sosyal medyadaki 'Ayrancı Ahalisi' grubunda, araçların hızlı kullanılması nedeniyle meydana gelen kazalarda ölen sokak hayvanları için çalışma başlattı. Yavuz'un girişimiyle hayvanseverlerden toplanan parayla Çankaya'nın 5 mahallesinde bulunan ve sürücülerin araçlarını hızlı kullandığı sokaklara 'Kirpi çıkabilir', 'Köpek çıkabilir' ve 'Kedi çıkabilir' tabelaları asıldı. Yavuz, Facebook'ta 11 bin kişilik bir grupları olduğunu belirterek, "Orada insanlar sürekli kedilerin, köpeklerin ve kirpilerin araç altında ezildiği konusunda üzüntülerini dile getiriyorlardı. Bizimde gruptaki bir kaç arkadaşımızla birlikte böyle şirin bir şey aklımıza geldi. Ayrancı Semt Meclisi'nde arkadaşlarla aramızda para topladık ve 23 tane tabela yaptırarak, araçların hızlı geçtiği yerlere astık" dedi.

Mahallelerinde bulunan hayvanların toplumun bir parçası olduğunu ve bütün hayvanları çok sevdiklerini söyleyen Yavuz, "Onlar olmadan yaşamak istemiyoruz, sokaklarımızda ve evlerimizde onları görmeyi istiyoruz. Özellikle Portakal Çiçeği Parkı'nda akşamları bir sürü kirpi çıkıyor. Bu aralar yavrularını da çıkarmaya başladılar. Kediler ve köpekler de öyle.  Bizler de onlara bir zarar gelsin istemiyoruz. O yüzden de araç sürücülerinin daha dikkatli davranmasını istiyoruz. Sokak hayvanları zaten yeterince acı çekiyor, soğukta aç kalabiliyorlar, barınabilecekleri alanlar yok. Çoğu insan onları bahçelerinde ve sokaklarında istemeyebiliyor, aç kalabiliyorlar ve herşeyleriyle mücadele etmek zorundalar. Bari dedik; hızlı süren araçlarla mücadele etmesinler" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Başkent trafik kazası Başkent trafik kazası İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi
Kaynak: DHA

Tragger, Ankara, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanseverlerden can dostları için 'Yavaşla' tabelaları - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvanseverlerden can dostları için 'Yavaşla' tabelaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement