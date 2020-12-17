Ankara'da söylemesi zor olan bulvarın ismi değiştirildi - Son Dakika

Ankara'da söylemesi zor olan bulvarın ismi değiştirildi
17.12.2020 13:46
ANKARA'da vatandaşlar tarafından zor söylenen 'Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı'nın ismi, 'Bangabandhu Bulvarı' olarak değiştirildi.
ANKARA'da vatandaşlar tarafından zor söylenen 'Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı'nın ismi, 'Bangabandhu Bulvarı' olarak değiştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesindeki Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan 'Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı'nın ismini, zor telaffuz edildiği için meclis kararıyla değiştirdi. Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine alınan karar doğrultusunda, bulvarın yeni ismi 'Bangabandhu Bulvarı' oldu. Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını gerçekleştirdi. Bölge halkı, alınan karardan memnun olduğunu ifade etti.
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