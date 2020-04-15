Ankara'da sözleşmeli çiftçilik dönemi başladı - Son Dakika
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Ankara'da sözleşmeli çiftçilik dönemi başladı

6 saat önce

Ankara'da sözleşmeli çiftçilik dönemi başladı 25 ilçede bin 15 çiftçi ile sözleşme imzalanarak alım garantili nohut tohumu dağıtıldı Sözleşmeli üreticilik yapacak çiftçilerin ürünleri büyükşehir belediyesi tarafından hasat zamanı satın alınacak Başkent Ankara Kalkınma Projesi'nin önemli bir...

Ankara'da sözleşmeli çiftçilik dönemi başladı

25 ilçede bin 15 çiftçi ile sözleşme imzalanarak alım garantili nohut tohumu dağıtıldı

Sözleşmeli üreticilik yapacak çiftçilerin ürünleri büyükşehir belediyesi tarafından hasat zamanı satın alınacak

ANKARA - Başkent Ankara Kalkınma Projesi'nin önemli bir ayağı olan "Sözleşmeli üreticilik" modeli için ilk adım atıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede sözleşmeli üreticilik yapmak isteyen bin 15 çiftçiye toplam 400 ton nohut tohumu dağıttı. Büyükşehir Belediyesi hasat zamanı alım garantili ürünleri satın alarak sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıkladığı kırsal kalkınma projelerinin başında gelen "sözleşmeli üreticilik" modeli için ilk adım atıldı.

Sözleşmeli üreticilikte alım garantisi

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sözleşmeli üreticilik yapmak isteyen bin 15 çiftçiye toplam 400 bin kilogram (400 ton) nohut tohumu dağıttı.

Yüzde 90 hibeli olarak dağıtılan tohumların 20 bin dekar alana ekiminin yapılması planlanırken, 25 ilçede çiftçilere dağıtılan nohut tohumu için Büyükşehir Belediyesi alım garantisi verdi. Hasat zamanı elde edilen ürün Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak.

Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen nohut tohumu dağıtımına katılan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, Başkentli çiftçilere bu yeni model sayesinde ekonomik yönden de destek sağlayacaklarını söyledi.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın bir hayalini gerçekleştiriyoruz" diyen Köremezli, sözleşmeli üreticilik ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık bin 15 çiftçimizle sözleşmeli üretim yaptık. Bu sözleşmeli üretim neyi kapsıyor? Vatandaşlarımıza yüzde 90 hibeli, tohum desteği veriyoruz. Tohumların ekimini en kısa sürede gerçekleştirecekler. Hasat zamanı geldiğinde ise bu ürünlerini teslim alacağız. Aldığımız ürünleri Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kuracağımız paketleme ünitelerinde paketleyerek, sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız."

Sözleşmeli üreticilik kapsamında nohut tohumu çuvallarını alan çiftçiler, projeyi hayata geçiren Başkan Yavaş'a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Abdullah Kocamaz: "Ankara Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı bu destekleme projesini çok yerinde buluyoruz. Topraktan geldik, toprağı da üretmeyi de severiz. Yeter ki destek olunsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun."

-Mustafa Altıntaş: "Allah razı olsun Mansur Başkanımızdan. Bizlere nohut, fide destekleri veriyor. Bizlere böyle yardımlar olursa, biz de devamlı üretiriz."

- Mustafa Öztürk: "Çiftçiye yapılan bu destek için hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

-Kazım Hıdıroğlu: "Bu destekten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli'ye ve Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Böyle destekler oldukça biz üretim yapar, her zaman çalışırız."

- Kadir Çelik: "Kırsal kesimdeki çiftçilere yardımcı oldukları için önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. Allah razı olsun."

Ankara'da sözleşmeli çiftçilik dönemi başladı

Ankara, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:41 Kaynak: İHA

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