Son Dakika Haberleri: Ankara'da Spor Salonuna Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı

Ankara'da Spor Salonuna Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı

10 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde spor salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 6'sı kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Spor Salonuna Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde spor salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 6'sı kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Dikmen Caddesi Alexsander Dubçek Caddesi'ndeki spor salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı aldı. Soruşturma kapsamında bir polis memuruna 'müşteri' gibi davranarak geldiği mekanda, fuhuş için pazarlık teklifinde bulunuldu. Bu sırada binanın etrafını saran diğer ekipler, içerideki polis memurunun mesajıyla ilk olarak olası bir baskına karşı 'erkete' olarak gözcülük yapan E.Y., Y. K. ve Y.D.'yi yakaladı. Daha sonra spor salonuna düzenlenen baskında, içeride müşteri olarak bulunan İ. İ. ve A.İ. Ö. ile aralarında iş yeri çalışanlarının da bulunduğu M. T., E. K., E. İ. U, F. A., E. Ö., Ö. A., A. T. ve E. A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden E. Y., Y. K. ve E. K. ile iş yeri yetkilisi olduğunu iddia eden E. İ. U. adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:  

Şüphelilerin spor salonundan çıkarılması 

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:43 Kaynak: DHA

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