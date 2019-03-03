Son Dakika Haberleri: Ankara'da Sporcuları Taşıyan Midibüsün Devrilmesi

Ankara'da Sporcuları Taşıyan Midibüsün Devrilmesi

41 dakika önce

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldüğü kazaya ilişkin, "Aracımız Ankara'da kaza yapmıştır.

Ankara'da Sporcuları Taşıyan Midibüsün Devrilmesi, System.String[]
Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldüğü kazaya ilişkin, "Aracımız Ankara'da kaza yapmıştır. Kazada şoför vefat etmiş, 1 antrenör ve 1 sporcu ise hafif yaralanmıştır. Diğer sporcularımızda ise herhangi bir sıkıntı yoktur." dedi.

Kaza yerine giderek incelemelerde bulunan Çilkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın 1-3 Mart tarihlerinde Mersin'de düzenlendiğini söyledi.

Şampiyonaya, Bolu'yu temsilen "Artistik" ve "Trambolin Cimnastik" branşlarından antrenörler dahil toplam 46 kişinin 2 araçla katılım sağlandığını aktaran Çilkara, "Cumartesi günü müsabakaları biten sporcular ve antrenörleri, müsabaka bitiminde araçlardan biriyle Bolu'ya geri dönmek için yola çıkmıştır. Aracımız Ankara'da kaza yapmıştır. Kazada şoför Sebahattin Yörükoğlu vefat etmiş, 1 antrenör ve 1 sporcu ise hafif yaralanmıştır. Diğer sporcularımız ise herhangi bir sıkıntı yoktur. Sporcular Ankara'da Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) olup aileleri yanlarına gelmiştir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Güncel
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