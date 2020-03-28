Ankara'da su faturalarında düzenleme - Son Dakika

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm su konut aboneleri için Nisan ayında şubat ayı faturalarının yüzde 80'ni oranında geçici faturalandırılma yapılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbiri sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yavaş, "İş hayatında çok zor günler geçiren kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve Ankara'da yaşayan hemşerilerim; hayatınızı kolaylaştırmak ve bu zor günleri atlatmamız için imkanlarımız ölçüsünde her gün yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

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Başkan Yavaş'ın paylaştığı görselde ise, şu ifadelere yer verildi: