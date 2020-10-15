Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla da bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olayı gören Mahalle Muhtarı Fatih Teber ve mahalle sakinleri kanalda kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantıları yapan Ahmet Ünlütürk (71) ile İsa Şanlıtürk (53), toprak altında kaldı.

Yaylak Mahallesi sakinlerine içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde su kanalı kazısı sırasında oluşan göçüğün altında kalan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

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