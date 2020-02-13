Ankara'da suç örgütlerine silah temin eden çete üyelerine operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da suç örgütlerine silah temin eden çete üyelerine operasyon - Son Dakika

Ankara'da suç örgütlerine silah temin eden çete üyelerine operasyon

6 saat önce

Başkentte, suç örgütlerine silah temin eden çetelere yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da suç örgütlerine silah temin eden çete üyelerine operasyon, System.String[]

Başkentte, suç örgütlerine silah temin eden çetelere yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, suç örgütlerine silah temin eden ve ilçelerde küçük gruplar halinde bulunan çetelere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Sincan, Etimesgut, Pursaklar, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 3 kalaşnikof tüfek şarjörü ve çok sayıda mermi ve fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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