Ankara'da suç örgütü operasyonunda 24 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da suç örgütü operasyonunda 24 gözaltı

04.12.2020 11:25
Ankara'da suç örgütü operasyonunda 24 gözaltı, System.String[]

Başkentte suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kişilerin atık toplama ihalelerine katılanlardan para istedikleri, vermeyenleri silahla yaraladıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan şüphelilerin, kamuoyunda "Kürt Ahmet" olarak bilinen Ahmet Turgut'un oğlu İdris Melih Turgut'un liderliğini yaptığı suç örgütünün üyeleri olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçırılması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi suçlara karıştıklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 24 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek senet ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da suç örgütü operasyonunda 24 gözaltı - Son Dakika


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