Ankara'da suç örgütü üyelerine 808 yıla kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika

Ankara'da paravan şirketler üzerinden karşılıksız çek ve senetle çok sayıda kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 48 kişi hakkında 10 yıldan 808 yıla kadar değişen sürelerde hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020'de, dolandırıldıklarını öne süren kişilerin şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada farklı isimlerle kurdukları şirketler aracılığıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Köksal U, Erdem Ç. ve Yakup A'nın piyasaya çok sayıda senet verdiğini belirledi.

Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin izniyle bu kişilerin cep telefonları dinlemeye alındı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin piyasadan toplu miktarda mal alıp fiyatının altına satarak haksız kazanç elde ettikleri ve aldıkları mal karşılığında verdikleri çek ve senetleri ödemediklerini tespit edildi.

Örgütün diğer üyelerinin de tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonda 62 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 42'si adli kontrolle serbest bırakıldı. 14 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

808 yıla kadar hapis istemiyle iddianame

Soruşturma sonucu başsavcılık tarafından 48 kişi hakkında düzenlenen iddianamede, şüpheliler Köksal U, Erdem Ç. ile Yakup A'nın, örgütün elebaşı olduğu, dolandırıcılık eylemlerinde birlikte hareket ettikleri, yönetici ve üyelere emir ve talimatlar verdiklerini belirtildi.

İddianamede, örgütün elebaşlarının dolandırıcılık konusunda uzman oldukları, ikna kabiliyetlerinin yüksek olduğu ve grup içinde tüm kişilerle irtibat kurdukları belirtilerek tüm sanıkların karıştıkları olaylar anlatıldı.

Sanıkların müştekileri yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığının tespit edildiğini belirten savcılık, örgütün elebaşlarının dolandırıcılık suçunu suç örgütü adına ve zincirleme şekilde işlediklerini belirterek, "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olma" suçlarından 808 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, diğer sanıklar yönünden, karıştıkları olaylara göre aynı suçlardan farklı yıllarda hapis cezası talep etti.

İddianame Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.