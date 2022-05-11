Ankara'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

11.05.2022 04:06

ANKARA'da, uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptığı belirlenen ve kendilerine 'Kurular' adını veren suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptığı belirlenen ve kendilerine 'Kurular' adını veren suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı yağma, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı tespit edilen, kendilerine 'Kurular' adını veren suç örgütünü takibe aldı. Polisin çalışmasıyla örgütün küçük gruplar halinde, geceleri hareket edip polise yakalanmamak için tedbir uyguladıkları, il dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri sadece suç örgütü lideri O.K. ve O.Ö.'nün bildiği 'zula' olarak tabir edilen evlerde sakladıkları, evleri de kimseye göstermedikleri saptandı. Bu evlerden aldıkları uyuşturucu maddeleri günlük kiralık evleri kullanarak satışa hazır hale getiren örgüt üyelerinin, kenti bölgelere ayırıp sattırdığı da belirlendi. Soruşturma sürecinde 33 ayrı olaya karıştığı belirlenen örgüte yönelik bugün sabaha karşı Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, ev ve iş yerlerindeki aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 123 mermi, 1 sahte kimlik, çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 500 dolar ve 7 bin 730 lira ele geçirildi.

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
Ankara'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
Ankara'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
Ankara'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ankara, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika


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