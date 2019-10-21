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Ankara'da suç örgütüne operasyon

1 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kuyumcu ve tekel bayii tabelaları altında kurdukları şirketler aracılığıyla POS cihazları üzerinden tefecilik yaparak, haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kuyumcu ve tekel bayii tabelaları altında kurdukları şirketler aracılığıyla POS cihazları üzerinden tefecilik yaparak, haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı Kızılay Vergi Dairesince, POS tefeciliği yapıldığına dair ihbar üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan inceleme ve araştırmada, zanlıların farklı şahıslar adına kuyumcu, tekel bayii gibi tabelalar altında şirketler kurarak POS cihazı çıkarıp, mal ve hizmet karşılığı olmadan faiz karşılığında çekim yaptırdıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, bu yöntemle Ankara genelinde günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık para akışı sağlayan zanlıların hesap hareketlerinde toplam 5 milyar liralık giriş çıkış olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Ankara, İstanbul ve Kırşehir'de düzenledikleri operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 zanlıdan 15'ini yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edilirken, firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'da suç örgütüne operasyon

Mali Suçlarla Mücadele, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:27 Kaynak: AA
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