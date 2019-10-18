Son Dakika Haberleri: Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
Son Dakika Güncel Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

1 saat önce

Ankara'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı, System.String[]

Ankara'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'tefecilik yapmak', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak', '5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa muhalefet etmek' ve 'Vergi Usul Kanununa muhalefet etmek' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerden 15'inin yakalandığı, 4 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD heyetiyle 4 saat 20 dakikalık peş peşe görüşmeler ABD ile Türkiye'nin sağladığı 13 maddelik anlaşmadan kim, ne kazandı? MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüne ilişkin dosya cinayet büroya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 14:02:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]