Ankara'da suç örgütüne operasyon 6 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da suç örgütüne operasyon 6 gözaltı

15.03.2022 13:08
Ankara'da suç örgütüne operasyon 6 gözaltı

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltıANKARA'da esnafa zorla senet imzalatıp aldıkları parayı eğlence sektörü, galeri ve gıda toptancısı gibi alanlarda işleterek haksız kazanç sağladıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

ANKARA'da esnafa zorla senet imzalatıp aldıkları parayı eğlence sektörü, galeri ve gıda toptancısı gibi alanlarda işleterek haksız kazanç sağladıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sokak ortasında bir kişiyi tabancayla bacağından vurarak yaralaması da güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ve Keçiören ilçeleri başta olmak üzere il genelinde ticari faaliyet adı altında, bölge esnafına kumar oynatarak zorla senet imzalattıkları, bu yolla sağladıkları paraları eğlence sektörü, oto galeri ve gıda toptancısı gibi alanlarda işleterek haksız kazanç sağladıkları belirlenen suç örgütünü tespit etti. Yapılan araştırmada, örgüt üyelerinin yasal olmayan yollarla başkalarına ait iş yerlerini de ele geçirmeye çalıştıkları ve birçok rant olayında silahlı çatışmaya girdikleri belirlendi. Ekipler, liderliğini Ş.D. ve G.K'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden aralarında Ş.D. ile G.K'nın da bulunduğu 6'sı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramada, 3 silah, çok sayıda mermi, zorla imzalatıldığı öne sürülen senetlerle sözleşmeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Bu arada, şüphelilerin Keçiören'de gece buluştukları gruba yönelik silahlı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelilerin sokak ortasında bir kişiyi yere düşmesine rağmen bacağına tabancayla peş peşe ateş ettikleri, ardından kaçtıkları yer aldı.

Ankara'da suç örgütüne operasyon 6 gözaltı
Ankara'da suç örgütüne operasyon 6 gözaltı
Ankara'da suç örgütüne operasyon 6 gözaltı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da suç örgütüne operasyon 6 gözaltı - Son Dakika


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