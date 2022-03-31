Ankara'da, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon

31.03.2022 00:51
Ankara'da, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 7 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 7 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 - 29 Mart 2022 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 7 şahıs yakalandı.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Beypazarı İlçesinde yakalandı. Hakkında adli işlemler başlatılırken Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs Beypazarı İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Çubuk İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Çubuk İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı. Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Çubuk İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi ve Mühür Bozma" suçundan aranan ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Çubuk İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

"Başkasına Ait Kredi Kartını İzinsiz kullanmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs Beypazarı İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemlere başlatıldı.

Ayrıca, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan; Gölbaşı Oğulbey Yol Kontrol ve Arama Noktasında 33, Kahramankazan Akıncı Yol Kontrol ve Arama Noktasında 69, Mamak Yol Kontrol ve Arama Noktasında 18 Şereflikoçhisar Yol Kontrol ve Arama Noktasında 17, Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde 89 olmak üzere toplam 226 şahıs yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın Ankara'da uyuşturucu operasyonu Ankara'da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İki kadın taraftarın açtığı pankart maçın önüne geçti: Ronaldo'nun spermlerini istediler
00:28 Hemşire ölmek üzere olan hastalarla ilgili anlattıklarıyla korkuttu: Karşılarında sanki biri var
00:22 Motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi
23:59 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
23:55 Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 00:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement