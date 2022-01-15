Üye Girişi
Ankara'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

15.01.2022 08:07

Ankara'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıANKARA'da, villa ve dubleks evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, girdikleri evde suçüstü yakalandı.

Ankara'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ANKARA'da, villa ve dubleks evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, girdikleri evde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkyerleşim ve Kardelen mahallelerinden sürekli olarak aldıkları hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, 93 farklı adrese ait güvenlik kameralarını izleyerek hırsızların eşkalini belirledi. Tanınmamak için kar maskesi takan ve koyu renk kapüşonlu kıyafet giyen hırsızların genel olarak villa ve dubleks evlere girdikleri tespit edildi. Şüphelileri yakın takibe alan polis, önceki gün, gece saatlerinde hırsızlık için bir eve giren zanlıları, suçüstü yakaladı. Daha önce de hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.K. ve Ö.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Ankara'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Ankara'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YORUMLAR
500

Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Hastanede skandal olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastayı canından etti Hastanede skandal olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastayı canından etti         
08:03
İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi         
22:43
Şen kardeşler cinayetinde kan donduran itiraf! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran itiraf!         
21:28
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Kıyafet çıkışıyla tepki çeken İzzet Yıldızhan, RTÜK Başkanı'na seslendi: Anneme kadar hakaret ediyorlar Kıyafet çıkışıyla tepki çeken İzzet Yıldızhan, RTÜK Başkanı'na seslendi: Anneme kadar hakaret ediyorlar         
15:16
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29

Son Dakika Haberleri
00:43 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim?
00:33 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
00:29 Bakan Soylu'nun "Kılıçdaroğlu muayenehanede Pensilvanya ile görüştü" sözlerini diş hekimi reddetmedi
23:48 Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi
23:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı
07:33 Erken seçim gündemi sıcaklığını korurken YSK seçime girebilecek siyasi partileri belirledi
23:18 Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü
23:08 Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor
22:57 Sağlık Bakanlığı yeni izolasyon rehberini yayınladı!
22:42 Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 08:28:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement