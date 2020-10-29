Ankara'da Şule Çet Parkı düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika

Ankara'da Şule Çet Parkı düzenlenen törenle açıldı

29.10.2020 19:18
Ankara'da Şule Çet Parkı düzenlenen törenle açıldı, System.String[]

ANKARA'da, 2 yıl önce bir plazanın 20'nci katından atılması sonucu öldürülen Şule Çet'in adını taşıyan park, Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanarak törenle açıldı.

ANKARA'da, 2 yıl önce bir plazanın 20'nci katından atılması sonucu öldürülen Şule Çet'in adını taşıyan park, Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanarak törenle açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya Ahlatlıbel'de yapımı tamamlanan 'Şule Çet Parkı'nın açılışı için tören düzenlendi. Törene, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, Şule Çet'in babası İsmail Çet, ağabeyi Şenol Çet ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu, "Varoluşumuzun temel unsuru olan yüce kadınlarımıza karşı benzer şekilde gerçekleşen insaniyet dışı davranış ve eylemlerin gerçekleşmesine yönelik toplum bilincinin oluşması büyük önem arz etmektedir. Umudumuz kadına yönelik şiddet ve insaniyet dışı eylemlerin bir an önce son bulması ve isimlerinin parklara talihsiz olaylar sonucu değil, başarıları ve emekleriyle verilmesidir" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Şule Çet'in babası İsmail Çet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kızının adını yaşatmak için verdiği sözü tuttuğunu söyleyerek, parkın açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet ise, kardeşinin adının verildiği parkın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sağanak yağış nedeniyle kısa tutulan konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.

Ankara'da Şule Çet Parkı düzenlenen törenle açıldı
Ankara'da Şule Çet Parkı düzenlenen törenle açıldı
Ankara'da Şule Çet Parkı düzenlenen törenle açıldı
Ankara'da Şule Çet Parkı düzenlenen törenle açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Şule Çet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da Şule Çet Parkı düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika

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