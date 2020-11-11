Son dakika haber! Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber! Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın

11.11.2020 21:44
Son dakika haber! Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın, System.String[]

Son dakika haberleri: ANKARA'da 2 katlı sunta deposunda çıkan yangın, arkasındaki 4 katlı apartman ile bitişiğindeki iş yerine de sıçradı.

ANKARA'da 2 katlı sunta deposunda çıkan yangın, arkasındaki 4 katlı apartman ile bitişiğindeki iş yerine de sıçradı. Paniğe neden olan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'ndeki 2 katlı sunta deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, arka tarafta bulunan 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri de binadakileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri mahallede paniğe neden olan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. 4 katlı bina ve bitişiğindeki yangın kısa sürede söndürülürken, sunta deposundaki yangına ise müdahale devam ediyor.Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta olay yerine gelerek, itfaiye amirlerinden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yavaş, yangında can kaybı ve yaralananın olmadığını söyleyerek, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Caner ÜNVER-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Son dakika haber! Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın
Son dakika haber! Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın
Son dakika haber! Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın

Apartman, İtfaiye, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı
Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber         
21:49
Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor         
21:02
Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi         
20:40
İstanbul'da su fiyatlarına yönelik zam teklifi geri çekildi İstanbul'da su fiyatlarına yönelik zam teklifi geri çekildi         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı         
18:57
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı         
15:53
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 21:54:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei