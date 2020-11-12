Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden - Son Dakika

Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden

12.11.2020 02:04
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden, System.String[]

ANKARA'da 2 katlı sunta deposunda başlayıp, arkasındaki 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın paniğe neden oldu.

ANKARA'da 2 katlı sunta deposunda başlayıp, arkasındaki 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 108 araç ve 168 personel ile müdahale ettiği yangında 6 saat geride kalırken, alevler hala kontrol altına alınamadı.

Altındağ ilçesi Çamlıtepe Mahalllesi'nde Mustafa ve Nazif Ercan'a ait, 2 katlı sunta deposunda saat 19.30 sıralarında yagnın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun tamamını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, arka tarafta bulunan 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sirayet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yangının sıçradığı binada oturanları, kısa sürede tahliye etti. Bu sırada sağlık ekipleri de olay yerinde tedbir amaçlı hazır bekledi.

108 ARAÇ 168 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLDİYangın yerine olay yerine, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 13 istasyondan 93 personel, 12 arazöz, 14 tanker, 2 merdiven, 1 köpük kulesi, 6 pikap sevk edilirken, ASKİ'ye bağlı 5 tanker, 7 personel, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 27 tanker, 3 iş makinesi, 30 personel, ANFA'ya bağlı 31 tanker, 31 personel ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 7 tanker 7 personel olmak üzere toplam 108 araç 168 personel söndürme çalışmasına katıldı.MANSUR YAVAŞ: CAN KAYBI VE YARALI YOK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangın yerine gelip itfaiye amirlerinden bildi aldı. Yavaş gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının depoda kimsenin bulunmadığı bir anda çıktığını belirterek, olay da can kaybı ve yaralanmanın olmadığını kaydetti. İtfaiye erlerinin yoğun çalışması sonucu apartman ve yangının sirayet ettiği diğer iş yerindeki alevler söndürülürken, sunta deposundanki yangın 6 saattir de devam ediyor. Ekipler, kepçe ile yanan malzemeleri kamyonlara yükleyeyerek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Ankara
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden

İtfaiye, Tanker, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden - Son Dakika


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