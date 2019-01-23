Ankara'da Şüpheli Araçtan 3 Kilo 680 Gram Uyuşturucu Çıktı
27 dakika önce
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde motorize Yunus ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 3 kilo 680 gram uyuşturucu bulundu.
Ankara
'nın Pursaklar
ilçesinde motorize Yunus ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 3 kilo 680 gram uyuşturucu bulundu.
Pursaklar'da durumundan şüphelendikleri 06 MGZ 64 plakalı aracı durduran motorize Yunus ekipleri, araçta yaptıkları aramada 3 kilo 680 gram uyuşturucu ele geçirdi. Araç
sürücüsü M.D. polis tarafından gözaltına alındı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:34 Kaynak: İHA
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