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Ankara'da 'Suriyeli mülteciler' fotoğraf sergisi

28 dakika önce

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanlığı tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü için hazırlanan 'Misafir Mültecilik' temalı fotoğraf sergisi, Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Ankara'da 'Suriyeli mülteciler' fotoğraf sergisi, System.String[]
TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanlığı tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü için hazırlanan 'Misafir Mültecilik' temalı fotoğraf sergisi, Ankaralıların beğenisine sunuldu.
TFMD ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanlığı, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde 'Misafir Mültecilik' temalı fotoğraf sergisi düzenledi. Ankara Cer Modern'de gerçekleşen serginin açılışına TFMD Başkanı Rıza Özel, AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger,  Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve çok sayıda Suriyeli mülteci katıldı. TFMD Başkanı Rıza Özel, mülteciliğin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirttiği konuşmasında, "Farkındalık adına bu alanda birçok farklı projeyi ortaya koyuyoruz. Mülteci çocuklara fotoğraf eğitimleri veriyoruz. Sergilerimizle basılı yayınlarımızla dikkat çekmeye çalışıyoruz. AB Türkiye Delegasyonu ile açtığımız bu sergi de mültecilik alanında önemli bir çalışma" diye konuştu.
'GÖÇÜN NEDENİ SAYILABİLECEK VAHŞET ARŞİVLERİMİZDE VAR'
Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın 34 yıldır aralıksız düzenlendiğini belirten Özel, bu yarışmanın Türkiye yakın tarihini belgelediğini söyledi. Sergide yer alan fotoğrafların arşivlerinin sadece küçük bir bölümü olduğunu vurgulayan Özel, "Bir durum daha var ki sürecin başlangıcı orada, yaşanan katliamlar, zulüm ve baskılar da var arşivimizde. Bu göçün nedeni sayılabilecek vahşet" dedi.
Ziyarete 10 gün boyunca açık kalacak fotoğraf sergisinde farklı kuruluşlardan 26 foto muhabirinin çektiği fotoğraflar yer alıyor. Ayrıca, yaşları 16- 20 arasında değişen 22 Suriyeli mülteci çocuğun çektiği fotoğraflar da sergide yer alıyor.

FOTOGRAFLI


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:38 Kaynak: DHA
Ankara, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel
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