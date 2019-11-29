Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nda, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği heyeti ile toplantı yapıldı.

Bakanlıkta sabah başlayan toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs başkanlık yaptı. Türkiye ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği heyetleri arasındaki toplantıda, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinde izlenecek yol haritası ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapılacağı bildirildi.