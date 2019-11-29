Son Dakika Haberleri: Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü
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Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nda, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği heyeti ile toplantı yapıldı.

Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nda, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği heyeti ile toplantı yapıldı.

Bakanlıkta sabah başlayan toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs başkanlık yaptı. Türkiye ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği heyetleri arasındaki toplantıda, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinde izlenecek yol haritası ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Kıran ve Triggs'in el sıkışması

-Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Birleşmiş Milletler, Yavuz Selim Kıran, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:46 Kaynak: DHA
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