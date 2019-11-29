Son Dakika Haberleri: Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü (2)
Son Dakika Politika Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü (2) - Son Dakika

Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü (2)

6 saat önce

'YAKIN ÇALIŞMA DEVAM EDECEK'Dışişleri Bakanlığı, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşüldüğü toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü (2), System.String[]

'YAKIN ÇALIŞMA DEVAM EDECEK'

Dışişleri Bakanlığı, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşüldüğü toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı. İlk Cenevre'de düzenlenen toplantının ikincisinin Ankara'da gerçekleştirildiği belirtilerek, "Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla ortak çabaları sonuç odaklı olarak geliştirmenin önemi ve aciliyeti konusunda mutabık kalmışlardır. Türkiye ve Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriyeliler için kalıcı insani çözümler de dahil olmak üzere, mültecilere ilişkin tüm konularda yakın çalışmaya devam edecektir. Her iki taraf görüşmelerin üçüncü turu için 2020'nin başında Cenevre'de bir araya gelme konusunda uzlaşmaya varmışlardır" ifadelerine yer verildi.


Dışişleri Bakanlığı, Cenevre, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Galatasaray'ın Arda Turan transferi için İspanyollardan flaş açıklama Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:50:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]