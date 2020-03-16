Ankara'da sürücülerin ateşi ölçüldü, araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Ankara'da sürücülerin ateşi ölçüldü, araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

ANKARA'nın Mamak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından sürücülerin ateş ölümleri yapıldı, araçları dezenfekte edildi.

Ankara'da sürücülerin ateşi ölçüldü, araçları dezenfekte edildi, System.String[]

ANKARA'nın Mamak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından sürücülerin ateş ölümleri yapıldı, araçları dezenfekte edildi.

Mamak Belediyesi, Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, belediyeye bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından belediye binası önüne mobil istasyon merkezi kuruldu. Burada görevli personel, yoldan geçen sürücülere ücretsiz dezenfeksiyon çağrısında bulundu. Bunun üzerine sıraya giren sürücülerin önce termometrelerle ateş ölçümü yapıldı. Ardından ekipler tarafından araçları dezenfekte edildi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Araçları dezenfekte edilen vatandaşlar ise uygulamanın çok iyi olduğunu belirterek, fırsat buldukça araçlarını dezenfekte ettireceklerini söyledi.


Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:17 Kaynak: DHA
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